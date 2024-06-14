ファブリックベッド ベッドフレームのみ ダブル 引き出し付き 布貼りベッド

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商品詳細
【ファブリックベッドフレーム】サラッとした肌触りが気持ちよく、ベッドタイムがより一層心地よくなります。角が丸みを帯びているので、優しい印象が和みます。小さいお子様にも安心です。ヘッドボードを背もたれとして、就寝前の読書などくつろぐことができます。【USBとコンセント付き】スマートフォンやタブレットなどを充電しながら、ナイトライトを利用することができます。【引き出し付き】2杯の引き出しにより、ベッド下のスペースを有効に活用でき、衣類、寝具、書類などを整理しやすくなります。【3段階に調節可能】マットレスの厚みに合わせてヘッドボードの高さは3段階に調節できます。【通気性よく年中快適】すのこ構造で通気性がよく、梅雨時期や結露など、湿気がたまりやすい場所の通気性を確保します。快適にお使いいただけます。★ご注意：このベッドは厚さ10cm以上硬めのマットレスの使用を前提に設計されています。床板の上に直接乗ったり、薄手のマットレスや布団で使用すると、床板が破損する恐れがあります。【耐荷重150KG/220kg】シングルベッドの耐荷重は150kgで、セミダブルとダブルベッドの耐荷重は220kgです。
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