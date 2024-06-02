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ナルミ　NARUMI ミラノ　シュガーポット　クリーマー
商品番号 K24154691777
商品名

ナルミ　NARUMI ミラノ　シュガーポット　クリーマー
ブランド名 ナルミ
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品説明■ナルミ　NARUMIミラノ●ボーンチャイナ　BoneChina●シュガーポット　クリーマーです。目立った傷、汚れ、スレ、カケは見受けられませんが多少の小傷はあると思われます。お気になさる方はご遠慮下さい。【サイズ】シュガーポット　　高さ　約10cm　　　　　　　　　幅　　約13cm　　　　　　　　　口径　約6cmクリーマー　　　　高さ　約7cm　　　　　　　　　幅　　約9cm　　　　　　　　　口径　約6cm素人寸法なので多少の誤差はご了承ください。
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