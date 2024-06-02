ナルミ　NARUMI ミラノ　シュガーポット　クリーマー

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商品詳細
商品説明■ナルミ NARUMIミラノ●ボーンチャイナ BoneChina●シュガーポット クリーマーです。目立った傷、汚れ、スレ、カケは見受けられませんが多少の小傷はあると思われます。お気になさる方はご遠慮下さい。【サイズ】シュガーポット 高さ 約10cm 幅 約13cm 口径 約6cmクリーマー 高さ 約7cm 幅 約9cm 口径 約6cm素人寸法なので多少の誤差はご了承ください。
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【未使用】ナルミ/ミラノ/エスプレッソ/ポット/シュガーポット/クリーマー/3点セット
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