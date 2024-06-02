Audio-Technica AT2050 コンデンサーマイク＋ケーブル

数ヶ月前に購入し、一度だけ使用しましたが使う機会が無くなったため出品致します。画像二枚目の状態に緩衝材を詰め、プチプチで包んだ後ダンボールに入れて配送致します。美品かと思われますが、素人保管、素人目線での判断ですので細部までお気になさる方はご購入をお控え下さいませ。種類···マイク



オーディオテクニカ AT2050 コンデンサーマイク & オーディオテクニカ マイクケーブル BX9/3.0



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