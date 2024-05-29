2人掛けソファ☆ナチュラル



Re:CENO product｜2人掛けソファー NOANA／NA ベージュ：リネン生地



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noce2人掛けソファ ベージュ です。購入し約2年使用しましたので使用感はあります。もともと硬い座面だったこともありへたりは少ない方かと思います。ワンルームに置いていたコンパクトなソファで圧迫感も少なく置く場所を選びません。ファブリックも汚れが目立たずよいかと思います。サイズ｜幅110×奥行60×高さ73cm※引き取りに来ていただける場合は値下げできますので、コメントをお願い致します。主な張り地···布・ファブリックカラー...ベージュサイズ...2～2.5人掛け（100～170cm）テイスト...ナチュラルunicoウニコIKEAイケア無印良品