ティーポット カップ 旅行茶具 携帯用セット 茶具セット 磁器 中華風 湯飲み

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【磁器】材質で、肌のきめが細かくて、釉薬を掛けるとさらに滑らかな肌ざわり、手触りがよく、細かくてなめらかである、夏に過熱しなく、冬にすぐ冷却しないです。密度が高くて品質保証です。【エレガントな外観】取り外し可能なティートレイ、排水が速く、水がたまりません。お手入れが簡単。スタッキングしやすく収納にも便利。ホームだけでなく、オフィス、旅行、キャンプ，茶屋、茶道教室なども利用できます。【コンパクト】卓上でもコンパクトにまとめて置いておけるので、ご自宅やオフィスでのご使用もお薦めです。日頃のお散歩や、ご旅行、ご出張のお供に是非どうぞ。日本茶でも中国茶でもOK！【贈り物にする】絶妙なティーポットは、人々がそれを置くことができないようにします。オフィス/家庭/屋外/旅行に適しています。お茶好き、家族、友達、同僚への理想的なギフト！贈り物としてもオススメです。カラー：ダークブルー、ブルー、レッドセット内容：ティーカップx4茶缶x1カバーボウルx1ガラス公コップx1茶漏群x1メラミン乾泡盤x1旅行バッグx1