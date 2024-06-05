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【昭和レトロ】大堀相馬焼 茶器セット(急須×1ヶ・湯呑み×5ヶ)
商品番号 H48573906936
商品名

【昭和レトロ】大堀相馬焼 茶器セット(急須×1ヶ・湯呑み×5ヶ)
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。【昭和レトロ】大堀相馬焼茶器セット(急須×1ヶ・湯呑み×5ヶ)未使用の確証がございませんので、未使用に近いとさせていただきます。長期保管品となります。保管品のため、箱にキズや汚れ等ございます。美品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。セット販売となります。バラ売りは致しませんのでご理解の程よろしくお願い致します。【長期保管品】であることをご理解の上、ご検討の程よろしくお願い致します。#工芸品#民芸陶器#明月窯#長橋陶器店#走り馬#走り駒#福島県#浪江町
http://narcologia.ru/goods/choice422785.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic603012.html
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