トワルドジュイ　スツール　椅子

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商品詳細
クルミハウスで2,3年前に購入しました。イギリスアンティークのスツールです。リビングや玄関などのちょっとした腰掛けにおすすめなサイズ。細かい装飾も入っていて見た目がとても素敵なスツールです。お家のインテリアにいかがでしょうか。状態見たところ座面に染みなし木製部分に傷も少しのみサイズ幅460✖️奥行き305✖️高さ460(mm)配送こちらは梱包発送たのめる便にて発送いたします。
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http://narcologia.ru/goods/protein598034.html
http://narcologia.ru/goods/mythic483635.html
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