スタバ　ハロウィン2023ロゴコールドカップタンブラーバンピーグローインザダーク

スターバックス ハロウィン2023ロゴコールドカップタンブラーバンピーグローインザダーク 710ml撮影のため開封しました。新品未使用ですが一度は人の手に渡った商品です。神経質な方は、ご遠慮下さいませ。初期傷等は目視で確認しましたが素人検品ですので、ご了承下さい。おまとめ割引賜ります。ドリンクチケットは付きませんm(__)m#スターバックス#ハロウィン#ハロウィン2023#コールドカップカラー···パープル



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