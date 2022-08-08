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IDEE AO SOFA ソファー　チャコール
商品番号 N68173972271
商品名

IDEE AO SOFA ソファー　チャコール
ブランド名 イデー
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

IDEEソファ　AOSOFA1人用定価　49000円（R5年現在）こちらで２年前に購入。やや色落ちがあります。送料込み（たのメル便8600円）です。素人保管のため神経質な方はご遠慮ください。当出品者は非喫煙、ペット無しです。#無印#1人用ソファー#AO
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