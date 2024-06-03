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新品　送料無料　Emma 2人掛けコンパクトソファ　ブラウン
商品番号 O27724137555
商品名

新品　送料無料　Emma 2人掛けコンパクトソファ　ブラウン
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 7,832 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品について【2人掛け】ワンルームにピッタリの北欧デザインのコンパクトソファ【組立品】【梱包サイズ】113cm×59cm×38cm【商品重量】約20.5kg【耐荷重】約150kg※組立工具は不要※組立て時間:2人以上で15分■サイズ・規格幅113cm×奥行62cm×高さ68cm×座面高36cm材質：木製フレーム、Sバネ、ウレタン、ファブリック【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄県・離島への発送は行なっておりませんのでご購入の際にはくれぐれもご注意下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。
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