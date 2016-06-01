ウエッジウッド　WEDGWOOD INDIA インディア カップ＆ソーサー 2客

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商品詳細
ウエッジウッドWEDGWOODINDIAインディアシリーズカップ＆ソーサー2客セットビンテージですが目視チェックしましたが目立った傷や割れ欠けは見当たりません。デザインも色合いも逸品のシリーズですお問い合わせ頂ければわかる範囲でお答えいたします#キッチンインテリア#Wedgwood#ウエッジウッド#カップとソーサー#高級洋食器#インディア#バーゲン#格安カラー...ホワイトグラス/カップ/酒器...ペア(2つ)素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸
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