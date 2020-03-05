有田焼　醍醐窯　古伊万里　色絵丸紋　盛鉢　菓子鉢　大鉢　金彩花唐草　和食器　染錦

醍醐窯 深鉢サイズ、状態は画像にてご確認をお願いします。深さが結構あるので、菓子鉢としてはもちろん、煮物を盛っていただいたり、またサラダ盛りやそうめん鉢としてお使いいただけるかと思います。飾っておくだけでもとても可愛いです(^^)長期保管品につき、自宅保管品にご理解のある方のみよろしくお願いします。前畑陶器有田焼龍峰窯色絵金襴手古伊万里伊万里焼庫山窯 龍峯窯 龍峰窯 林九郎窯 其泉 賞美堂 中華 シノワズリ おせち 高級皿 テーブルコーディネート 染錦 花鳥 絵変わり骨董 アンティーク 正月 唐草 伊万里カラー···レッドお皿/お椀/デザート食器···サラダボウル、鉢素材···陶磁器切子/焼き物ブランド···有田焼



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