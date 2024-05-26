昭和レトロ 福助人形 骨董品 貯金箱 置物

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多くの幸運を招くというアンティークな福助人形の貯金箱の置物です。手書きで描かれた目と眉がとても美しい昭和時代の古い福助人形です。サイズ:高さ約16㎝、横幅約18㎝、奥行約11㎝状態:経年による擦れ、彩色の剥がれ、欠け、退色、汚れ、などありますが、ヒビはありません。底に記入あり。※細かなシミ、汚れ等、見落としている場合がございますのでご理解の程、宜しくお願いします。状態詳細は画像にてご確認願います。配送:簡易包装で1〜2日程度で発送いたします。※梱包にはリサイクル材を使用させていただきますので、ご了承ください。【注意事項】長期間自宅保管の中古品です、その事をご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します。細かい事を気になさる方や神経質な方のご購入はご遠慮下さい。画像の状態でお送りさせていただきます。ビンテージ骨董アンティーク福助人形福助福助さん置物商売繁盛千客万来出世開運福徳招来長寿幸福縁起物貯金箱昭和時代昭和レトロ昭和玩具可愛い陶器人形郷土玩具民芸民藝工芸ディスプレイ手書き