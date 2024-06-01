九谷焼 玉乗り獅子 シーサー置物

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商品詳細
★九谷焼玉乗り獅子シーサーの 置物風水縁起物になります。★・サイズ 縦約20.5cm(一番高い所) 横約19cm(足元)・状態 欠け等はありませんが、取りきれない 細かな汚れ、底には汚れ、マジックで 名前等が書いています。 下の台座は細かな傷が多々見られます。※専用箱はありません。※お探しの方がいらっしゃいましたら、 是非ともどうぞ!!商品番号005004012.9888 12
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