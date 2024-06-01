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九谷焼 玉乗り獅子 シーサー置物
商品番号 V56177366679
商品名

九谷焼 玉乗り獅子 シーサー置物
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 2,738 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★九谷焼玉乗り獅子シーサーの　　　　　置物風水縁起物になります。★・サイズ　縦約20.5cm(一番高い所)　横約19cm(足元)・状態　欠け等はありませんが、取りきれない　細かな汚れ、底には汚れ、マジックで　名前等が書いています。　下の台座は細かな傷が多々見られます。※専用箱はありません。※お探しの方がいらっしゃいましたら、　　　　　是非ともどうぞ!!商品番号005004012.9888　12
http://narcologia.ru/goods/revamp710722.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis775244.html
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