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馬　置物
商品番号 N33020210130
商品名

馬　置物
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

馬の置物になります。高さ12.5㎝程おそらく木製作者、年代不明他のサイトにも出品しておりますので、ご購入前にコメントお願いいたします。
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