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商品詳細
馬の置物になります。高さ12.5㎝程おそらく木製作者、年代不明他のサイトにも出品しておりますので、ご購入前にコメントお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/troupe243411.html
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