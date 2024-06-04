双葉　CGY760R　ヘリ用ジャイロ

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商品詳細
双葉の CGY760R（ヘリ用ジャイロ）を出品致します。動作確認済みです。3Nでお願いいたします。傷等はございません。写真が全てですので、画像でご確認下さい。
http://narcologia.ru/goods/capitation474008.html
http://narcologia.ru/goods/protein104434.html
http://narcologia.ru/goods/septet748519.html
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