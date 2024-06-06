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香蘭社　金蘭金彩輪花 急須・湯呑みセット
商品番号 H13927924937
商品名

香蘭社　金蘭金彩輪花 急須・湯呑みセット
ブランド名 香蘭社
特別価格 税込 1,679 円
在庫状況 あり

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商品詳細

香蘭社の金蘭金彩輪花急須・湯呑みセットになります。急須は数回使用し、自宅保管しておりました。状態はとても良いと思います。急須1つ、湯呑み4つの出品です。湯呑み高さ：約5.5センチ口径約：約8.8センチお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···急須、湯呑みグラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、急須、湯呑み素材···陶磁器(セラミック)
http://narcologia.ru/goods/reboot727336.html
http://narcologia.ru/goods/moisture238569.html
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香蘭社 グリーン金蘭 湯呑セット 5個 有田焼 日本製 白磁に金彩とグリーンの蘭の花が上品 渕と高台には金と赤のラインが引かれています 茶托別売り エンヴェールヘルック
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らくらくメ 香蘭社 金蘭金彩 金印 オーキッド 未使用 lrxfp ...
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