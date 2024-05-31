多機能 3way 離せるソファベッド

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**出品のお値段でのご検討をお願いします**♥出品は画像1枚目の色です♥新品未使用*2個に分かれるので用途によって置き方を変えられ使い方は自在です*3段階のリクライニング機能付きです*脚をはずしてもご使用いただけます*優しい風合いと肌触りの良いファブリック素材で通気性が良く、1年中快適です【サイズ/1個】約幅88cm×奥行90cm×高さ75cm(×2)【脚の高さ】約11.5cm【重量/1個】約19kg(×2)【素材】構造部材：スチール脚：ポリプロピレン樹脂張り材：ポリエステル100％中材：ウレタンフォーム【生産国】中国【仕様】脚のみ取り付け梱包サイズ：約92×110×48.5cm梱包重量：約41.5kg****************************♥ご購入前に♥*プロフィールをご一読ください*在庫確認しますので一言コメントお願いします*商品梱包サイズと搬入経路口サイズをご確認ください*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます※ご購入後、送り状に記載するお電話番号をお知らせ下さい****************************お洒落オシャレおしゃれ可愛いソファソファーベッドシングルソファシングルソファーシングルラブソファラブソファーソファベッドソファーベッド寝具シングルベッドカウチソファフロアソファチェアーチェアリクライニング離せる3way幅180リラックスリビング便利フラット椅子シングルサイズ分割多機能分割式1人掛け2人掛け3人掛け4人掛け布張りファブリック茶色ブラウン白ホワイト赤レッドインテリア家具※コピー盗用はご遠慮願います#ソファ#ソファベッド＊#PinkySHOPインテリア＊