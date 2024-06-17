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アップライト ピアノ トップカバー 光沢ベロア織物 高級レース
商品番号 K82679526619
商品名

アップライト ピアノ トップカバー 光沢ベロア織物 高級レース
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アップライトピアノ上部に掛けるカバーです。写真はテーブルにかけて写しております。高級感のあるピアノ用カバーでとっても素敵です♪短期間使用しておりました。新品と変わらぬ超美品です。クリーニング済み7枚目の画像は、カバーの裏面です。
http://narcologia.ru/goods/scissoring708596.html
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