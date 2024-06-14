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スワロフスキー　フィギュリン　ブロッサミングローズ
商品番号 L43150356509
商品名

スワロフスキー　フィギュリン　ブロッサミングローズ
ブランド名 スワロフスキー
特別価格 税込 9,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品ページをご覧いただき、ありがとうございます。商品に関するご質問は、お気軽にお問合せ下さいませ。(コメント返信及びお取引開始のご連絡に1日〜2日程度お時間を頂く場合がごさいます)------------------------------------------✅商品概要観賞用ケース内に保管していた物で、目立った傷や汚れは特にありません。製品番号、購入元印、購入日の記載有りです。箱の開閉部分にスレ(写真7枚目)、蓋に浅い傷がありますがその他目立ったダメージや汚れは特にありません。------------------------------------------✅発送について・4～7日で設定させて頂いておりますが、　可能な限り、即日/1～2日でご対応いたします------------------------------------------✅お値下げについて・表示価格でお取引頂ける方を優先しております------------------------------------------▼当ショップのその他出品物はこちら▼#Aスマイル★生活雑貨管理番号:#m43150356509#3000308238400012
http://narcologia.ru/goods/unusable841074.html
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