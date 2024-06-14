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928 セレナイト 龍彫り 台座付き 92.8×91.2×12.3
商品番号 N25874062779
商品名

928 セレナイト 龍彫り 台座付き 92.8×91.2×12.3
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 1,638 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます★必ず自己紹介をお読み下さいます様宜しくお願い申し上げます。※コンパクト発送予定○　セレナイト龍彫り台座付き92.8×91.2×12.3○本体サイズ(大体のサイズ)縦　92.8mm横91.2mm幅12.3mm※割れやすい為、コンパクト発送予定※置物系これから沢山出品していきます❤(メルカリのルール上即決が最優先になってしまいます。ご了承下さい。)(お取置き＆専用は、コメント気が着き次第金額変更をさせて頂きます。間に合わなかった場合はご了承下さい。)同梱やその他質問はコメントよりお願い申し上げます。※同梱お値引きしております★※例えば龍亀2点目から各400円割引になります★フォロー割引\u0026リピーター様割引始めました♥️プロフィールをご確認下さい♥️#天然石#セレナイト#龍彫り#置物#
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