928 セレナイト 龍彫り 台座付き 92.8×91.2×12.3

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ご覧頂きありがとうございます★必ず自己紹介をお読み下さいます様宜しくお願い申し上げます。※コンパクト発送予定○ セレナイト龍彫り台座付き92.8×91.2×12.3○本体サイズ(大体のサイズ)縦 92.8mm横91.2mm幅12.3mm※割れやすい為、コンパクト発送予定※置物系これから沢山出品していきます❤(メルカリのルール上即決が最優先になってしまいます。ご了承下さい。)(お取置き＆専用は、コメント気が着き次第金額変更をさせて頂きます。間に合わなかった場合はご了承下さい。)同梱やその他質問はコメントよりお願い申し上げます。※同梱お値引きしております★※例えば龍亀2点目から各400円割引になります★フォロー割引\u0026リピーター様割引始めました♥️プロフィールをご確認下さい♥️#天然石#セレナイト#龍彫り#置物#