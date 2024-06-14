美瑛　Rastic貴妃花 ウッドクラフト 丘の風景

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商品詳細
北海道美瑛町のクラフトショップ、Rustic貴妃花さんの作品です。数種類の天然木を無着色のまま組み合わせて、美しい美瑛の風景を表現しています。20年ほど前に購入したもので、Rusticの名の通り美瑛の丘の素朴な雰囲気や天然木の素材感に癒やされます。部屋に飾っていましたが目立ったキズや汚れ、日焼け等はありません。写真のように昼と夜では違った色合いとなり、夜の照明の下では素敵な雰囲気を醸し出してくれます。箱はありませんが、プチプチに包んだのち、丁寧に箱詰めして発送いたします。サイズ横 約25cm縦 約15cm厚み約2.5cm
http://narcologia.ru/goods/contemplate79377.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln978302.html
http://narcologia.ru/goods/calling589850.html
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