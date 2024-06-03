西ドイツ ゲーベル 1991年 グースガール 高さ19cm フンメル人形

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※デザイナーArthurMoellerのサイン入りです。最後の画像をご確認ください。高さ19cmメーカー：Goebelゲーベル(旧西ドイツ)デザイン：ArthurMoeller(彫刻家)タイトル：グースガール素材：陶磁器1991年製造Goebelゲーベル社製のフィギュリンです。2羽のガチョウに迫られて、ちょっと困惑している女の子がとても可愛らしいです。場面を活き活きと表現するその技術は、まさに匠の技です。●ゲーベルGoebel1871年創業で、スペインのリヤドロと並び、世界的に有名な高級陶磁器人形ブランドです。世界中に愛好家のクラブが作られるほど人気があり、フンメル人形(M.I.Hummel)で有名です。フンメル人形の中でも大きいので凄く飾り映えしますし豪華です。とても可愛いお顔だと思います。【状態の説明】修復ではないと思うのですが 首のところに白い後があります。虫メガネで目をこらして見ても割れあとがみあたらないのでなにかがついているのかもしれないです。写真6〜8枚目でアップしています。購入元に問い合わせてもわかりませんでした。(白くで触るとかたいです。接着剤のようにも見えますが 割れ後が見えないです。)同色系の色をのせるなどの工夫をすれば飾るには目立たなくなるとは思います。中古品にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。検索ワード#リヤドロ#美品#西ドイツ#ゲーベル#Goebel#1991年#グースガール#高さ19cm#フンメル人形#フンメルドール#Hummel#陶磁器ロイヤルコペンハーゲンリアドロ