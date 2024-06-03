新品 ついたて 結界 衝立 別注サイズ ①

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#新品#ついたて#結界#衝立#別注サイズ①結界衝立別注サイズ①【サイズ】(約)幅85cm奥行27.5cm高さ50cm4kg【素材】天然杢メープル無垢材【特徴・長所】硬く深みのある光沢が生まれる高級家具の仕上げ塗装、ポリウレタン塗装ブラウン仕上げ。「つるり」とした仕上がりが特徴です。ポリウレタン塗装は磁気の力で塗りあげる金属の塗装方法が一般に知られていますが、木に使うこの方法は手作業で熟年の技術が必要とされます。フレームの接合部は強度に優れた伝統技術加工、臍（ほぞ）組加工です。釘を使わず木のおうとつで組上げています。【注意事項】衝立は本体とアシに分けてお届けします。お手数ですが取り付けてご利用ください。種類...その他素材...木製テイスト...和風高さ...50～59.9cm