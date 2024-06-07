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日本人形　金太郎？　誰かわかりません。ケース付き
商品番号 Y28179515741
商品名

日本人形　金太郎？　誰かわかりません。ケース付き
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古い物だと思いますが元の姿も知らないですし　経年劣化あたかもしれません。勇ましく　ぽっちゃりかっこいい　五月人形かな？ガラスケースにはキズ　はげ汚れあります。ふさも変色してます。丁寧に梱包して発送しますが　ガラスケースを発送出来ない可能性があります。その時は同価格で発送します。出来るだけがんばります。ご理解頂ける方でお願いします。
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