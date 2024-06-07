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- 日本人形 金太郎？ 誰かわかりません。ケース付き
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商品詳細
古い物だと思いますが元の姿も知らないですし 経年劣化あたかもしれません。勇ましく ぽっちゃりかっこいい 五月人形かな？ガラスケースにはキズ はげ汚れあります。ふさも変色してます。丁寧に梱包して発送しますが ガラスケースを発送出来ない可能性があります。その時は同価格で発送します。出来るだけがんばります。ご理解頂ける方でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ambassador989806.html
http://narcologia.ru/goods/recommended266990.html
http://narcologia.ru/goods/browse278891.html
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