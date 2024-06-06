ディズニー　アリエル　フィギュア　万年カレンダー

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商品詳細
ディズニー何年も前にディズニーストア で購入したアリエルの万年カレンダーです。サイコロ全てありますが、もともと7の数字のところ汚れ？ありました。写真で確認お願いします。指輪や小さめのアクセサリー置きとしても使えそうです◎⚠︎⚠︎⚠︎飾っておりましたが、滑り止めシートの上に置いていたら底にシートが張り付いてしまい、跡が残ってしまいました。気にならない方お願いします。箱あり高さ約12センチ奥行き約13横約11センチディズニーディズニーストアリトルマーメイドアリエルカレンダー万年カレンダー
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