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天然石　玉石　石板　翡翠　オニックスプレート　オブジェ　置物　インテリア
商品番号 N10354041799
商品名

天然石　玉石　石板　翡翠　オニックスプレート　オブジェ　置物　インテリア
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

綺麗な天然石玉石石板オニックスプレートのオブジェです。重さ3.5㎏です。#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundの天然石石彫彫刻　商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。天然石　玉石　石板　翡翠　オニックスプレート　オブジェ　置物　インテリア　オブジェ　ハンドメイド　アンティーク　レトロ　カリグラス　ナルミ　カメイグラス　ノリタケ　北欧　海岸風　シンプル　イッタラ　アデリア　アート　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　B9904253
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