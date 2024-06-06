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商品詳細
綺麗な天然石玉石石板オニックスプレートのオブジェです。重さ3.5㎏です。#gesundのインテリア 商品はこちら#gesundの天然石石彫彫刻 商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。天然石 玉石 石板 翡翠 オニックスプレート オブジェ 置物 インテリア オブジェ ハンドメイド アンティーク レトロ カリグラス ナルミ カメイグラス ノリタケ 北欧 海岸風 シンプル イッタラ アデリア アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし B9904253
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