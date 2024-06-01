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- バリゴ温湿気圧計［3025型］ドイツ製
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商品詳細
バリゴ温湿気圧計［3025型］です。伊東屋で購入。本体、取扱説明書。気圧計は動作していますが、正確なのか保証できません。インテリアとして楽しむ方におすすめします。小さな傷等はあると思います。中古品、自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。ご理解いただける方でお願いします。専用、取り置きはご遠慮下さい。PCのため値下げ交渉には対応できません。他で売れた場合突然終了することがあります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Taipei862371.html
http://narcologia.ru/goods/flight226428.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect403870.html
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