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クリスベア　ハート　スワロフスキー
商品番号 T44476545657
商品名

クリスベア　ハート　スワロフスキー
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ピンク自宅にて飾っておりました。目立ったキズ等はないと思いますが、自宅保管のご理解を宜しくお願い致します。お箱はございません。プチプチに包んでお送り致します。
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