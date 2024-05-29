瑪瑙 アゲート スフィア 天然石 置物

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ご覧頂きありがとうございます✩.*˚◇瑪瑙アゲートスフィア約62mm重量:326g※台座は付きません。ピンクとグレーのグラデーションがとても可愛いです。丸玉は±0.5ほど誤差がある場合がございます画像はお使いの機種やモニターによって色味や見え方が異なってみえる場合がございます天然のものですので、カケ・凹み・クラックや黒点がある場合があります。完璧を求める方は御遠慮下さい。◇自宅保管のためご理解の上ご購入お願いします。◇コメントなし・即購入OKご購入前にプロフィールをご覧ください.☆.。.:.+*:゜+。 .゜・*..☆.。.:*・°.*・゜ .゜・*..☆.。.:*・°.*・゜ .゜・*..☆.#天然石#ネックレス#ブレスレット#原石#鉱物#アクセサリー#リング#ハンドメイド#ビーズ#パワーストーン#指輪#珠#スフィア#置物#クラスター#ポイント#メノウ