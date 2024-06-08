43古信楽フクロウ持つ福ひねり狸

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信楽焼フクロウを持った福ひねり狸さんです。昔から縁起のいい置物で多くの方々に愛されて来ました。この狸さんは背丈43cmと存在感はあります庭先玄関先に置かれてはいかがでしようか。縁起のいい置物狸さんお届け値段9000円→8000円寸法高さ43横巾28縦24各cm