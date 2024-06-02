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気品溢れるマグカップ☆新品ですが、自宅にて保存していました。箱はおまけぐらいに思っていただければと思います。お値下げ今のところ考えていません。他にも出品しています。#アー0000(*´▽｀*)※この商品は、すり替え防止のため基本的には返品はお受けできません。ご理解の上ご購入ください。カラー...ブラウングラス/カップ/酒器...ペア(2つ)グラス/カップ/酒器...ペア(2つ),マグカップグラス/カップ/酒器...ペア(2つ),コップ,マグカップグラス/カップ/酒器...ペア(2つ),コップ,マグカップ,コーヒーカップ＆ソーサーグラス/カップ/酒器...ペア(2つ),コップ,マグカップ,コーヒーカップ＆ソーサー,耐熱グラス