西洋人形　フランス人形　アンティーク　昭和　レトロ

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商品詳細
長期間自宅にあったものです詳しいことはわかりません昔のものなのでそれなりに全体的にくすみあり中古品ご理解くださいプチプチで包んで段ボール入れて発送します人形についてあまり知識がないのでご質問があれば写真追加等ご対応させていただきます検索ワードスキヨドールニジョードール
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