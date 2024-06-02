フェンディ　ネクタイ　グレー　ボタニカルアート　総柄　絵画

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ブランド:フェンディシルク100% 大剣幅 :約9.0㎝素人検品になりますので見落としがあるかもしれませんが、ご理解頂けるようお願い致します。完璧を求められる方はご遠慮下さい。K-308ビジネス オフィス シンプル カジュアル二次会 お祝い 入園入学 記念日 結婚式 高級シルク ハイブランド 華やか セレモニー パーティ#バーバリー #グッチ #アルマーニ #フェンディ #ダンヒル #チャップス #ラルフローレン #ダーバン #ドレイクス #鎌倉シャツ #エルメス #ブリューワー #フェアファクス #イヴサンローラン #バーニーズニューヨーク #ニッキー #クリスチャンディオール #ユナイテッドアローズ #シップス #キクチタケオ柄・デザイン···モザイク ボタニカルアート 絵画 手書き風カラー···グレー ベージュ パープル