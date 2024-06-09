フェリージ　手帳カバー

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商品詳細
フェリージの手帳カバーです。縦17.8センチ、横11センチくらいです。ライトブラウンの型押しになります。経年劣化により、中のゴムが開いて出てますが、問題なく使用できていました。手帳としてのみ使用していたので、中のレザー部分は綺麗な状態です。
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