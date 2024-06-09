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フェリージ　手帳カバー
商品番号 W58416823325
商品名

フェリージ　手帳カバー
ブランド名 フェリージ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェリージの手帳カバーです。縦17.8センチ、横11センチくらいです。ライトブラウンの型押しになります。経年劣化により、中のゴムが開いて出てますが、問題なく使用できていました。手帳としてのみ使用していたので、中のレザー部分は綺麗な状態です。
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