90s 企業ロゴ刺繍 コーデュロイキャップ　企業モノ　スーベニアキャップ

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商品詳細
90s製の企業ロゴ刺繍が施された、コーデュロイキャップです。明るすぎず暗すぎず、秋冬シーズンに最適な絶妙な塩梅のブルーのコーデュロイ生地が使用されています。コーデュロイ特有のあたりが、少し出てきており、ヴィンテージらしい雰囲気を感じられます。今後さらにご使用いただければ、この雰囲気も増していくこと間違いなしです！フロントの刺繍は、建設業系の会社のものでしょうか。詳細は不明ですが、刺繍とボディの好配色の組み合わせが非常に良く、デザインとしてかなり優秀です。目立った汚れはありません。一般的な古着のコンディションです。(神経質な方はご購入ご遠慮ください)男女問わずこれからの季節におすすめのキャップです。サイズはフリーサイズです。(スナップバックにて調整可能です)被りはやや深め〜深めのつくりです。eddiebauer70s80s90sパタゴニアウールリッチヴィンテージビンテージアメリカ製アウトドアキャンプvintageLLBEANLLビーンランズエンドデニムビンテージvintage90年代50s60snorollノーロールmin-nanocomfortablereasonwonderlandsundaysbestpolarBRONZE56KALLTIMERSwhateveriggypalacethegoodcompany700fill1ldkcarharttgoofycreationennoysupremestussyeveryonePaletowncomfortablereasonl.l.beanused古着ラルフローレンpoloアメカジah.hpopeyeビッグシャツpoloralph長谷川昭雄ahbeamsMLBMLBキャップ企業モノカレッジロゴ柴田ひかり在原みゆ紀スーベニアクーパーズタウン
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