レディメイド READYMADE CLF CAP

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ご覧いただきありがとうございます。まずはプロフィール欄を確認下さい。READYMADECLFCAP(WHITE#B)新品未使用です。購入者様都合の返品はお受けできません。発送時はコンパクトに包装梱包し直しさせて頂きます。自身がプレ値での購入のため、この金額設定にさせていただいています。以上、よろしくお願いいたします。本体素材：100％コットン・ヴィンテージのUSARMYPOSTALBAG生地を解体、再構築したCAP・各パートに刺繍でロゴフォントやマークをあしらった・フロント中央に\"CLF\"(CopyrightLiberationFront)・フロントの鍔部分にREADYMADEの頭文字\"RE\"・バック中央にCLFのターゲットマーク・バックストラップにREADYMADEのロゴを刺繍でデザイン・ヴィンテージ生地ならではの褪色やダメージを昇華した作品・バックストラップにて、任意の頭囲に長さ調節が可能ですABOUT「READYMADE（レディメイド）」2013年にデザイナー細川雄太氏によってスタート。ブランドネームであるREADYMADEには既製品に対してのアンチテーゼが込められている。本来、不要なものとして廃棄されていくようなものを循環させ、新たな姿に生まれ変わらせるブランド。スタート当初から使用しているヴィンテージミリタリーファブリックには反戦のメッセージと共に、使い捨てにされるダッフルバックやテントに新たな価値を与える事により、大量生産に対するデザイナーからのメッセージが込められている。原産国:日本READYMADECANʼTBESHIPPEDOVERSEASセントマイケルsaintmxxxxxx43000