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コントラバス　エンドピン　タングステン
商品番号 G26431974278
商品名

コントラバス　エンドピン　タングステン
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コントラバスのエンドピンタングステンです。長さ30cmカバーのゴムも比較的綺麗だと思います。
http://narcologia.ru/goods/traverse270726.html
http://narcologia.ru/goods/recycling77114.html
http://narcologia.ru/goods/revamp104522.html

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