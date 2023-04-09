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CHROME HEARTS クロムハーツ　トラッカーキャップ CHロゴ　新品黒
商品番号 H42556592166
商品名

CHROME HEARTS クロムハーツ　トラッカーキャップ CHロゴ　新品黒
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CHROMEHEARTSクロムハーツ　TRUCKERCAPCHトラッカーキャップロゴ　メッシュ刺繍　帽子ブラックサイズ:53-60cm※実物・実際の写真になりますので、写真のキャップを発送致します。※1個ずつ写真撮影しております。（ネットから画像の引用や写真の使い回しはありませんのでご安心下さい。）※全ての角度から写真撮影しておりますが、気になる箇所や追加写真の希望がございましたら、コメント下さい。ご納得頂いてからご購入お願い致します新品未使用　タグや袋の付属品はありません。濡れ防止OPP袋に入れ、潰れないようにクラフペーパーを入れ、ダンボールに入れて発送致します（最後の写真）発送は丁寧に梱包\u0026迅速に致します。商品は手元にございますので、お支払いから24時間以内に発送致します。並行輸入品(海外正規品)海外アウトレット品国内正規品と仕様が異なる場合がありますので、ご了承頂いた上で、ご購入お願い致します。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致しますのでご遠慮下さい。※コメントなし即購入OK※24時間以内に発送致します※必ずプロフィールをご覧下さい。※お値引きは致しておりません。※商談中でも早い者順にさせて頂きます。#Chromhearts形···ベースボールカラー···ブラック
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