送料無料 新品 ニューエラ シティコネクト エンゼルス 大谷翔平 キャップ

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商品詳細
他にもたくさん出品していますのでよかったらご覧下さい！#QUICKの出品一覧#QUICKの大谷翔平•エンゼルス関連商品一覧#QUICKのNEWERAキャップ一覧★商品名★NEWERA59FIFTYオンフィールド2023MLBCityConnectロサンゼルス・エンゼルス★カラー★レッド×クリーム★サイズ★71/4(57.7cm)★購入先★こちらの商品はアメリカの正規取扱店で購入した商品になります★発送方法★らくらくメルカリ便【注意事項】♦︎以下のお問い合わせは必ず購入前にお願い致します・商品に関するご質問・発送方法の変更依頼・○日に使いたいので○日までに届きますか？というお問い合わせ・複数ご購入の際の値段交渉♦︎取置き、専用は一切しておりません♦︎コンビニ/ATM支払いの方はメルカリ規程の入金期日までにお願いします。期日までに入金がなかった場合、キャンセルさせて頂きます
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