【未使用タグ付き】TAKEO KIKUCHI タケオキクチ　ベルト

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商品詳細
●カラー：ダークブラウン(焦茶)●サイズ：全長 約113cm(バックルを含まず約108cm)●ベルト幅：3cm●表素材：牛革●裏素材：牛革(床革)●生産国：日本製※新品・未使用品ではありますが、1ヶ月ほど自宅保管となりますので細かな事が気になる方や神経質な方は、ご購入をお控え下さい。#ビジネスベルト
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