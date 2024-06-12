LOUIS VUITTON ベルト

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商品詳細
素材···本革カラー···ブラック半年前にこのアプリにて購入しました。バックルはブラックです。少し塗装が禿げています。全長約105cm中古品としてのご理解ある方のみ購入お願いします。購入後の商品へのクレーム、返品等には応じかねます。なにか気になることがありましたらコメントください。
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