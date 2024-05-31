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黒　FCRB　NEW ERA EMBLEM 9FORTY A-FRAME CAP
商品番号 R34282769446
商品名

黒　FCRB　NEW ERA EMBLEM 9FORTY A-FRAME CAP
ブランド名 エフシーレアルブリストル
特別価格 税込 5,796 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FCRB　23SS　NEWERAEMBLEM9FORTYA-FRAMECAPF.C.RealBristol　FCRB-230118ニューエラ　エンブレム　ナインフォーティー　エーフレーム　キャップ未使用タグ付き。ヘッドウェアブランドNEWERAとのコラボレーション。MLB公式選手用キャップにも採用された高機能素材、ダイアモンドエラによる新作キャップ。プロアスリートも認める高い通気性、吸汗性、速乾性のほか、UPF50+の紫外線遮蔽率も備えたハイスペックモデルです。モデルの9FORTYA-Frameはフロントパネルの上部をつまんだような独特なシルエット。MATERIAL：DIAMONDERAQUALITY：POLYESTER100%エンブレムTバックロゴ　バックエンブレム　ブリストル　エンブレムオーバーサイズ　ビッグT　ワイドT　F.C.RealBristol　ジャージ　ブルゾンプラクティス　ベンチレーションPDKTRAININGPANTSパンツ　NIKEナイキ　サイドライントレーニングパンツ　トラックパンツ
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