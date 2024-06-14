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☆再販無⭐︎US直輸入⭐︎ Warren Lotas Dodge コラボキャップ
商品番号 Q91256840540
商品名

☆再販無⭐︎US直輸入⭐︎ Warren Lotas Dodge コラボキャップ
ブランド名 ウォーレンロータス
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

USA直輸入オンラインストア即完売品です。新品未開封品です。値引き交渉可能！Tシャツも出品中です。同時購入で更に割引有。以下ブランドサイトから引用WarrenLotas（ウォーレンロータス）DodgeChallengerSRTDemon2コラボ品キャップフリーサイズ後ろのアジャスターで調整可能プチプチタイプの調整機構です。ブランド説明ブルガリア出身、若干22歳のWARRENLOTUSによるDIYブランド。ウォーレンロータスは20歳の頃から服作りをはじめ瞬く間に人気を集めた神童ともいうべき存在。DIY精神にあふれるデザイナーで信者が現れるほどのカルト的人気となった。ブランドは閉鎖しているが、根強いファンが多く、高値で取引されている。丁寧に梱包し発送します。ご安心ください。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/Taipei33271.html
http://narcologia.ru/goods/smear201204.html
http://narcologia.ru/goods/competitive269781.html
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