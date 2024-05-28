【激レア】ford vintage cap 90s 佐野玲於

vintageのショップで購入したfordのキャップになります。青と茶色と白で色合いが気に入っていました。合わせやすくてオススメです！1回着用のみで状態はいいです！古着なれしているかたでしたら問題ないと思いますので、よろしくお願いします



ford vintage キャップ USA製 デッドストック 佐野玲於



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