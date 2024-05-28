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【激レア】ford vintage cap 90s 佐野玲於
商品番号 M72303415906
商品名

【激レア】ford vintage cap 90s 佐野玲於
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 8,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

vintageのショップで購入したfordのキャップになります。青と茶色と白で色合いが気に入っていました。合わせやすくてオススメです！1回着用のみで状態はいいです！古着なれしているかたでしたら問題ないと思いますので、よろしくお願いします
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