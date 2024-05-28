アラレちゃん　ニューエラキャップ

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商品詳細
アラレちゃんとニューエラのコラボキャップです。希少な限定カラーです。専用クリーニングに出しましたので綺麗な状態ですが、古着であるという事をご理解してご検討下さい。段ボールにて発送いたします。よろしくお願いします。サイズ57.7cm(71/4)カラー···ブルー形···ベースボール
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