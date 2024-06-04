[アシックス] ランニングシューズ DYNABLAST 3 メンズ

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商品詳細
新品未使用ですが、ソール、サイドにほんの少し汚れ、キズがあります。商品状態は画像を見てご確認くださいませ。※購入時期、購入店などは忘れてしまっておりますm(__)mまた保管状況により、箱にダメージがございます。※出品数が多くて、分かるように独自の管理番号のシールを貼っています。※写真10枚載せてます。サイズ:26.5cm2E色:006(ブラック/ブリスケットオレンジ)靴幅:2E表地:合成繊維/合成樹脂/人工皮革(合成皮革)ソール素材または裏地:ゴム非防水ヒールの高さ:5.5cmヒールのタイプ:ヒールなし留め具の種類:レースアップランニングやトレーニングに快適な履き心地を求めている、運動を楽しむ方のためにデザインされたシューズ【品番】1011B460幅/ラスト:STANDARD素材:アッパー/合成繊維/合成樹脂＼アウターソール/ゴム底＼インナーソール/合成樹脂(ORTHOLITE)/取替式出品画像を確認していただきご不明な点がございましたらコメントにてご連絡いただければ幸いです。出来る限り迅速な対応を心がけておりますので、是非ご検討お願い致します＾＾NO:A909
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