ハレイワ限定⭐patagonia⭐パタゴニア⭐新品TシャツL ハワイ 黒

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ハワイの店舗にて購入いたしました。正規品ですので、ご安心ください。ハワイのノースショアにあるハレイワ店限定のTシャツです1枚目の画像はバックプリントで左胸のワンポイントがフロントですアメリカサイズなので、少し大きめとなっております⭐素材；コットン50%、ポリエステル50%⭐サイズ；Lサイズ⭐カラー；黒、ブラック⭐メキシコ製⭐箱は元々付いておりません。⭐店頭販売商品につき、細かなスレや傷がある場合がございます。神経質な方は店頭にてお買い求めくださいませ。⭐新品ですので、基本的にはお値下げ不可です。定形コメントは削除させていただく場合がございます。この他にも、patagonia商品や他ブランド商品などもお安く出品しております。タグからご覧ください♩#ケイティー_パタゴニア特集#ケイティー_Tシャツ特集#ケイティー_ハワイ特集