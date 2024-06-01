NEW ERA 59FIFTY 7 1/2 【オークランドアスレチックス】

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【10/28(Sat)12:00～ 販売開始】LFYT × NEW ERA - LF LOGO 59FIFTY 20TH ANNIV. STRIPE【LA231403】 【10/28(Sat)12:00～ 販売開始】LFYT × NEW ERA - LF LOGO 59FIFTY 20TH ANNIV. STRIPE【LA231403】



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商品名：NEWERA59FIFTY【オークランドアスレチックス】サイズ：71/2(59.6cm)状態：未使用品(シール無し・バイザー曲げ済み)コレクション整理の為、出品します。こちらはNEWERAFUKUOKA店オープン記念で発売されたキャップです。未使用品として出てくることは珍しいかと思います。状態は画像をご覧ください。詳細等気になる点がございましたらお気軽にコメントください！追加の写真等ご対応させていただきます。商品の潰れ防止のため、ダンボール梱包後発送させていただきます。あくまでも素人個人の保存となりますことをご理解の上でご購入をお願い致します。イメージ違い等での購入後のクレーム・返品は不可とさせていただきます。NEWERAニューエラキャップCAPハットHATメジャーリーグMLB野球ベースボールbaseball59FIFTY5950