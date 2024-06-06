ワイルドシングス 別注 POLARTEC FLIGHT CAP

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アーバンリサーチとワイルドシングスのコラボ商品です！試着のみの美品にりますが、タグはありません。|ω・`)即完商品です！【LAKESEEKER’S×WILDTHINGSの第二弾】暖かさ・通気性に優れたPOLARTECWINDPROを使用し一般的なフリースの4倍の防風性を兼ね備えた、WILDTHINGS。後ろのドローコードでサイズ調整可能。ツバにはワイヤーを仕込んでおり形状記憶可能、跳ね上げでかぶるのも◎。また、耳当てに付いているボタンで止められる仕様。【LAKESEEKER'S/レイクシーカーズ】ファッションと釣りをより楽しむ為のライフスタイルを追求する、アーバンリサーチのコミュニティから生まれたフィッシングクルー。ファッションとフィッシングを楽しむ人々に向け、身に付けたくなるモノ、遊び心のあるコトを発信していきます。【WILDTHINGS/ワイルドシングス】アパレルクライミングにおいて必要なものとは「軽くタフでなければならない」というポリシーに基つき、クライマーにとって本当に役立つ物作りをコンセプトにしています。発送の際は普通定形外での配送となります。少し畳みますので、ご了承ください！カラー···ブラック